Võimsas hoos Inter teenis Itaalias järjekordse võidu

52. minutil lõi värava Alexis Sanches, kohtumise lõppfaasis said jala valgeks ka Lautaro Martinez ja Roberto Gagliardini.

Interil on liidrina koos 43 punkti. Linnarivaal AC Milan kaotab neile nelja silmaga, aga neil on ka üks kohtumine vähem peetud. Salernitana on kaheksa punktiga tabeli viimases positsioonil.