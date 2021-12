Eesti U20 jäähokikoondis võitleb esimesse divisjoni püsimajäämise eest

Eesti U20 koondis on tänu eilsele lisaajal Poola üle saadud võidule B-gruppi püsimajäämises küll eduseisus, kuid tänased kohtumised selgitavad nii B-grupi esikolmiku kui selle, kes II divisjoni langeb.

Mängupäev algab Sloveenia ja Prantsusmaa kohtumisega, kelle seast selgub esi- ning teine koht ja ühtlasi I-divisjoni A-gruppi tõusja. Laupäevane teine mäng peetakse Ukraina ja Poola vahel, kus ukrainlastel on veel võimalus üldarvestuses pronks võtta ning Poola jaoks on laual I divisjoni B-gruppi püsimajäämine.