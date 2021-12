FIA gala pikalt saatnud Lewis Hamiltoni võib ees oodata karistus

Mercedese vormel 1 võistkonna pealik Toto Wolff teatas juba gala eel, et ei tema ega Hamilton üritusele kohale ei lähe. "Mina ei lähe kohale, et näidata Lewisele lojaalsust ning säilitada eneseväärikus," rääkis Wolff.

Mercedese leeri pahameele põhjuseks on mõistagi F1 hooaja viimase etapi skandaalne lõpplahendus, kus F1 sarja võistlusdirektor Michael Masi otsused mängisid edu kätte Max Verstappenile ( Red Bull ), kes viimasel ringil Hamiltonist möödus ja sellega endale MM-tiitli tagas.

"See tundub endiselt täiesti ebareaalne ja ma ei saa aru, mis juhtus. Esmalt teatati, et ringiga maha jäänud autod ei tohi mööduda turvaautost. Neli minutit hiljem tuli eikusagilt teade, et Lewise [Hamilton] ja Maxi [Verstappen] vahelised autod võivad seda teha. Ja kümme sekundit hiljem teatati, et turvaauto lahkub rajalt. See tundub ikka õudusunenäona," sõnas Wolff.