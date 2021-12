Vastukäik FIFA-le: jõud ühendanud UEFA ja CONMEBOL plaanivad tuua Lõuna-Ameerika tipptiimid Euroopasse mängima

UEFA asepresident, poolakas Zbigniew Boniek andis kohalikule väljaandele Meczyki intervjuu, kus teatas, et 10 Lõuna-Ameeria koondist on 2024. aastast Rahvuste liiga liitumas. "Me ei oska veel öelda, missuguseks võistlusformaat täpsemalt kujuneb," sõnas Boniek. Bonieki sõnul liituksid kuus parimat Lõuna-Ameerika koondist A-liigaga, neli nõrgemat hakkaksid mängima B-liigas.

Sky Sportsi teatel korraldab FIFA esmaspäeval virtuaalselt kõiki liikmesriike puudutava tippkohtumise, et arutada FIFA plaane. UEFA president Aleksander Ceferin, kes on olnud iga kahe aasta tagant toimuva MM-i idee häälekas vastane, ei usu, et esmaspäeval FIFA plaani osas suuri arenguid tuleb. "Nii palju kui teame, siis FIFA töötab jätkuvalt projekti kallal. Erinevatelt osapooltelt on siiski tulemas signaale, et nad ei pruugi ideega ikkagi lõpuni minna," rääkis Ceferin. "Esmaspäeval osaleb 211 alaliitu ehk kokku on videkonverentsil 500 inimest. Ma ei usu, et siin midagi põhjapanevat sünnib."