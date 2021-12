Uuenenud Simple Session toimub 2022. aasta juunis ja kuulub rulasõidu MK-sarja

“Võib öelda, et Simple Session toimub nüüd mõlema ala mõistes tipphooajal, kus sõitjate graafikud on tihedad ja reisitakse võistluselt võistlusele. Kuigi oleme Simple Sessionit teinud juba 27 korda, siis tahame iga kord teha paremini, kvaliteetsemalt ja pakkuda publikule köitvat vaatemängu tuues kohale ekstreemspordimaailma tipptegijad - sõitjad, kohtunikud, võistlusareen ja kogu programm on võrreldav USAs ja mujal Euroopas toimuvate võistlustega. Uuel aastal lisame festivali programmi uusi tegevusi ja kasvatame festivali nii teistesse saalidesse kui Põhjala õuealale,” lisab Kalmre.