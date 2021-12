OTSEBLOGI | Kas Seim täidab MM-il eesmärgi? Kaks olümpia esikuuiku meest on etteaste juba lõpetanud

Olümpialt eemale jäänud Mart Seim on seadnud eesmärgiks tulla esikaheksasse. Seda on ta varem suutnud neljal korral: 2014 oli Seim neljas, 2015 teine, 2017 viies ja 2018 kuues. Kui Seim tuleb esikaheksasse, tagab ta endale taas EOK stipendiumi, alates sügisest teda enam ei toetata.

Eesti meistrivõistlustel sai Seim kirja 400 kg, see andnuks talle Tokyos seitsmenda koha. MM-i tase tõotab tulla aga olümpiaga võrreldes oluliselt tugevam, kuna kohal on palju nende riikide sportlasi, kelle osalemist Tokyos koondiste dopingureeglite rikkumiste tõttu oli piiratud.

B-grupp on võistlemise lõpetanud. Tokyo olümpial 414 kilogrammiga viiendaks tulnud uusmeremaalane David Andrew Liti rebis 176 kg ja tõukas 231 kg ehk kogusummaks tuli 407. Olümpia kuues mees Enzo Kuworge (Holland) oli 403-ga teine ja Keiser Andrew Witte (USA) 402-ga kolmas. Need tulemused peaksid Seimile jõukohased olema, ta usub, et praeguse vormi pealt peaks olema võimalik tõsta 420 kanti.