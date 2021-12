FOTOD | Uskumatu prohmakas: Itaalia tippklubi mänguvormidel ilutseb vale linna siluett

Suure fännide pahameele laviini alla langenud Joma kinnitas avalduses, et särkidele on kantud siiski õige linna kujutis: "Joma Sport annab teada, et Atalanta jõuluvormil kujutatud siluett esindab Bergamot ja ei ole mitte kuidagi ühegi teise linnaga seotud. Kuna tegu on stiliseeringuga, siis anname endale aru, et kõik detailid ei pruugi olla üheselt mõistetavad. Kahtlemata leidub mitmeid erinevaid viise, kuidas Bergamot on võimalik kujutada."