Podcast "Kuldne geim" | Tartu Bigbank on kuus päeva enne karikafinaali rajalt maas. Mis saab suurest kullamängust?​

*Üks peatreener lasti äsja lahti.

*Miks algab naiste võrkpallihooaja üks tähtsamaid mänge, karikafinaal, kolmapäeval kell 16?

*Audentese SG/Noortekoondise ülipõnev karikaduell Rae Spordikool/Viastoniga lõppes esimese võiduga, olgugi et Rae oli korduvalt punkti kaugusel finaalist.

*Eesti karikavõistluste poolfinaalis olid võtmerollis mitu 14- ja 15-aastast tütarlast.

*Kas 18-aastasest Eva Liisa Kuivonenist on saanud Eesti liiga parim ründaja?

*Kes ütles, et noori sidemängijaid ei tule peale?

*Tartu Ülikool/Bigbanki naiskonda ootab enne karikafinaali eel maraton-nädalavahetus. Kes on finaalis favoriit?

*Pafi ennustusrubriigis usuvad kõik Andri Aganitsa.

*Mis on juhtunud meeste võrkpallimaastikul Tallinna Selveriga? Võidud Bigbanki ja TalTechi vastu räägivad enda eest.

*Tõsine oht: tartlased on pidanud mitu trenni ära jätma ja tänasestki trennist puudub üle poole meeskonnast. Kas karikafinaal võib edasi lükkuda või sootuks ära jääda?

*Alar Rikberg: finaalis on favoriit Tallinna Selver.

*Selveris on esile kerkinud mitu huvitavat mängijat.

*Millest tekkis TalTechi täielik ärakukkumine ja finaalist väljajäämine?

*Alaliit tegi esimese koosoleku, et leida uueks hooajaks meistriliigasse nelja klubi asemel kuus kuni kaheksa meeskonda.

*Kuulajate küsimused puudutavad Timo Lõhmust, rannavollet, Alari personaalküsimust ja Raigo pere järelkasvu. Ühtlasi selgub inimene, kes võidab Viastoni poolt välja pandud auhinna.