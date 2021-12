Kaarel Kose NHLi päevik: edetabeli tipus saab jõuluks särinat

Rääkides noortest, siis Anaheim on üldiselt ettevaatlik ja pole väga loota, et näiteks selle aasta draftis kolmandana valitud Mason McTavish liiga palju mänguaega saab. Meeskond on tuntud selle poolest, et püüab mängijad liiga jaoks küpseks kasvatada ja alles seejärel tuuakse mehed püsivalt rosterisse.

Tiimi uus staar on Trevor Zegras, 2019. aastal Partide NHLi drafti esimese ringi valik. 20-aastane on moodustamas väga tugevat ründekolmikut koos Rickard Rakelli ja Sonny Milanoga. Kõik kolm meest on korralikult punktidel ja sellest ründekolmikust on kasvanud domineeriv ründeliin. Kes vähegi NHLi jälgib, siis Zegras ja Milano on visanud juba hooaja kõige võimsama ja räägituma värava, 7. detsembril mängus Anaheim vs. Buffalo Sabres, mida tasub internetist otsida ja üle vaadata.

Viimaste aastate meeskonna ülesehitamine on tähendanud, et playoff'idesse pole neil alates 2018.–19. aastast asja olnud. Tänavune hooaeg on aga teisest puust! Hetkel on Anaheim napilt Calgary ees Vaikse ookeani divisjoni liider. Kas ehitamine on jõudnud tulemuseni?

Olgem ausad, Anaheimi sai tõsisemalt jälgitud siis, kui seal paugutas Soome Välk ehk Teemu Selänne. Viimaseks mälupildiks see, kui Teemu andis oma endisele kodumeeskonnale golfirajalt näpunäiteid skoorimiseks. Edasi on olnud täitsa korralikke hooaegu, kus on jõutud konverentsi finaali välja, kuid Stanley karikas on jäänud kaugele ja kättesaamatuks.

Hea pikk rännak tulise päikese alt otse talve südamesse. Kui on neid, kes tänu Disney filmile „The Mighty Ducks” on pigem pöialt hoidmas Anaheimi satsile või kelle jaoks on Allar Levandi olümpiapronks pannud põksuma südame Calgary suunas, siis põnevust jagub mõlemale poolele.

Tiimi kapten, 36-aastane Ryan Getzlaf, on kogu oma karjääri, 17 aastat, mänginud ühes tiimis ja alanud hooajaks sõlmis ta üheaastase, 4,5 mln dollarilise lepingu. Hooaja alul peeti seda pigem märgiks, et meeskonna ülesehitamine on pooleli ja läheb vaja kedagi, kes riietusruumi ohjab. Hetkel on Getzlaf tiimi liider väravasöötude arvestuses ja võrreldes eelmise hooaja 17 punktiga 48 mängust on mehel 30 mängust kogutud 20 punkti näitamaks, et eelmine aasta oli vanameistri karjääris ebameeldivaks hälbeks. Just teine ründekolmik on see, tänu kellele Ducks hetkel oma võidud võtab. Getzlafi söötudest sahistab väravavõrku Troy Terry, kes on tiimi hetke punktiliider, aga mis veel olulisem, teine kolmik teeb ka kaitsetööd korralikult. Üldiselt ongi kaitsetöö eelmise hooajaga võrreldes parem, mida tõestab see, et vähemuses mängides ollakse liiga paremate seas. Vaadates tööd, mida tiim teeb, võib juba playoff-kohast ilma häbenemata rääkida.

Kuidas panuseid panna? Kui seniseid tulemusi vaadata, siis on see väga raske, sest Anaheim ja Calgary on väga sarnaste tugevuste ja nõrkustega ühtlased tiimid. Calgary küll mängib kodus, aga tiimi kandvad jõud, nagu Elias Lindholm, Andrew Mangiapane, Milan Lucic, Sean Monahan, ja veel viis olulist meest on koroona tõttu väljas. Infot tasub koguda OlyBeti spordiennustuse portaalis, mis koefitsientidena võiduvõimalust peegeldab.

ESPN on nimetanud Calagary selle hooaja kõige võimsamaks positiivseks üllatuseks

Vaikse ookeani divisjoni teine liider Calgary Flames on tiim, mis ei ole just sama hirmufaktoriga nagu hetkel kahe järjestikuse NHLi Stanley Cupi võitja Tampa Bay Lightning, aga vaikselt on tehtud tugevat tööd ja meeskond tõusnud oma naabrist Edmontonist mööda. Ma pole kindel, kumb on Flamesile suurem eesmärk, kas playoff-koha kindlustamine või Edmontoni edestamine – hetkel ollakse igatahes Battle of Alberta arvestuses peal.