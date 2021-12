Mercedese boss võttis lõpuks sõna: ma pole kindel, et Hamilton jätkab pärast seda skandaali karjääri

Wolff tunnistas, et on endiselt šokeeritud, kuidas F1 sarja võidusõidudirektor Michael Masi hooaja lõpuetapi viimastel hetkedel käitus.



"See tundub endiselt täiesti ebareaalne ja ma ei saa aru, mis juhtus. Esmalt teatati, et ringiga maha jäänud autod ei tohi mööduda turvaautost. Neli minutit hiljem tuli eikusagilt teade, et Lewise (Hamilton) ja Maxi (Verstappen) vahelised autod võivad seda teha. Ja kümme sekundit hiljem teatati, et turvaauto lahkub rajalt. See tundub ikka õudusunenäona.," sõnas Wolff.

Tiimijuht rõhutas, et nii tema kui Hamilton armastavad vormel-ühte, kuid sellised juhuslikud otsused rikuvad spordiala mainet. Ühtlasi märkis austerlane, et vaevalt tema või Hamilton skandaalsest lõpplahendusest kunagi üle saavad.



"Selline hetk paneb mõtlema. Nii saab kogu meie tehtud töö, valatud higi ja veri juhusliku otsusega ära võtta. Pühapäeval toimunu seedimine võtab kaua aega. Ma tõesti ei usu, et me sellest valust kunagi üle saame," märkis ta.

Wolff ja Hamilton ei kavatse osaleda neljapäeval Pariisis toimuval FIA auhinnagalal. Mercedese boss ei osanud kindlalt ka öelda, kas Hamilton jätkab pärast seda skandaali võidusõitjakarjääri.

"Loodan, et Lewis siiski jätkab võidusõitu. Ta on ajaloo parim sõitja. Ta domineeris pühapäeval ja polnud kahtlustki, kes võistluse tegelikult võitis. See oli maailmameistritiitli vääriline esitus. Ta peab need sündmused lähinädalatel ja kuudel läbi elama. Ma arvan, et tema süda ütleb, et ta peab jätkama, lõppude lõpuks on ta oma parimas vormis," lisas Wolff.