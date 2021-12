Gaboni noorte jalgpallurite maapealne põrgu: tunnustatud treener viis mängijad oma "Eedeni aeda" ja sundis endaga seksima

Eyi väidetavad ohvrid on rääkinud, et mees on seksuaalselt väärkohelnud poisse nii Gaboni U17 peatreeneriametis kui ka oma praeguses rollis olles, milleks on kohaliku kõrgliigaklubi La Ligue de l'Estuaire tehnilise direktori koht.

"Ta vägistas väga paljusid poisse. Vahel käis ta maakohtades uusi poisse otsimas. Ta kasutas ära nende vaesust ning andis osasid poisse ka teistele ametnikele. Meie koondises pidid enamus seksi andma. See on olnud Gaboni jalgpalli reaalsus juba kümnendeid ning keegi ei suuda seda süsteemi kinni panna. Koletisi on liiga palju. Me kannatasime põrgus," rääkis üks Eyi väidetavaid ohvreid ajalehele The Guardian.