EOK premeeris Anett Kontaveiti ja tema treenerit 15 000 euroga

"See, kuhu Anett jõudis, on Eesti tennise jaoks suur saavutus ning see, mida Anett tegi aasta lõpus, on ime. Õnnitlen veelkord Anetti ning tema treenerit Dmitryt, kes näitasid meile, mida on võimalik suure tahtejõuga korda saata," ütles Sõõrumaa EOK pressiteates.