13 koroonajuhtumiga Inglise kõrgliigaklubi soovitab kõik nädalavahetuse mängud ära jätta

Brentfordil endal on hetkel viiruse tõttu rivist väljas 13 meeskonna liiget (mängijad ja taustajõud). Tänase pressikonverentsi ajal sai Frank teada viimasest neljast juhtumist.

Koroonaviiruse omrikoni tüve laialdase leviku tõttu jäeti ära teisipäevane Brentfordi kohtumine Manchester Unitediga, eile ei toimunud samal põhjusel Burnley mängu Watfordiga.

"Me arvame, et kogu Premier League'i nädalavahetuse mängudevoor tuleks edasi lükata. Koroonajuhtumid on kõikides Premier League'i klubides lakke läinud, kõigil on sellega probleeme," rääkis Frank.

"Selle vooru ja Carabao Cupi (Inglise liigakarikas - toim) mängude edasilükkamine annaks kõigile võimaluse nädala või vähemalt neli-viis päeva puhastuda ning teha treeningväljakutel kõik võimalik, et (viiruse)ahelad murda."

"Jalgpallis on lähikontaktid möödapääsmatud. Füsioterapeudid peavad oma tööd tegema, me oleme mängupäevadel riietusruumis, reisime bussidega. Meil on natuke keerulisem kodust töötada."

Frank usub, et selle nädalavahetuse mängude edasi lükkamisega päästetaks pühadeaegsed kohtumised. "On oluline, et jalgpall läheks edasi ning sel moel me tagaksime ka Boxing Day toimumise, olen selles sada protsenti kindel," viitas ta 26. detsembri tihedale mängupäevale.

"See omrikontüvi levib maailmas nagu kulutuli ning ma leian, et me peaksime tegema kõikvõimaliku, et end kaitsta ja seda peatada. Arvan, et treeningväljakute kolmeks, neljaks või viieks päevaks sulgemisega saame me palju ära teha," lisas ta.

Brentford pole sugugi kõige suurema nakatumisnäitajatega Premier League'i klubi. Detailset edetabelit pole avaldatud, kuid näiteks Manchester Unitedis on tänase seisuga 19 aktiivset koroonajuhtumit.