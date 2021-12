Verstappeni tiitlit ei kõiguta enam miski, Mercedes loobus juriidilisest võitlusest

"Apelleerisime spordi aususe huvides ning oleme sealtmaalt olnud FIA ja vormel 1-ga konstruktiivses dialoogis, et luua tulevikuks rohkem selgust, et kõik võistlejad teaksid, mis reeglitega nad võistlevad ja kuidas neid jõustatakse. Tervitame FIA otsust luua Abu Dhabis toimunu uurimiseks komisjon, mis peaks tegema reeglid, valitsemise ja F1 otsustusprotsessi tugevamaks. Et sellesse kaasatakse tiimid ja sõitjad, on samuti tervitatav."

"Oleme koos Lewisega (Lewis Hamilton - toim) põhjalikult kaalunud, kuidas vormel 1 hooaja finaalile reageerida. Oleme alati lähtunud armastusest selle spordiala vastu ning usume, et iga võit tuleb välja teenida. Pühapäevase sõidu puhul tundsid paljud, meie sealhulgas, et see, kuidas asjad lahti rullusid, ei olnud õige."

"Kallid vormel 1 kogukond ja fännid. Lahkusime Abu Dhabist, suutmata uskuda, mille tunnistajaks me olime. Sõidu kaotamine kuulub muidugi mängu juurde, aga hoopis teine asi on, kui sa kaotad usu võidusõidu vastu," seisab Mercedese Eesti aja järgi keskpäeval väljastatud pressiteates.

Olles pühapäeval peale finišit turvaauto protseduuri kohta protesti esitanud ning selle neli ja pool tundi hiljem kaotanud, teatas Mercedes, et kaalub otsuse edasi kaebamist. Ainus instants, kuhu nad pöörduda oleks saanud, on FIA apellatsioonikohus. Täna teatas Mercedes, et juhtumiga siiski edasi ei minda.

Verstappen, kelle ette olid jäänud viis ringiga mahajääjat, tegi "tasuta" boksipeatuse, lootes, et turvaauto taga võistlus siiski ei lõppe ning tal jääb veel võimalus värskete rehvidega Hamiltonile järele jõuda.

Esmalt teatas FIA võistlusdirektor, et ringiga mahajääjatel turvaauto rajalt ära tuleku korral oma ringi tagasi võtta ei lubata, kuid otsus muudeti ringi: selle võimaluse said vaid täpselt need viis autot, kes olid jäänud kahe tiitlinõudleja vahele. Viimase ringi eel tuligi turvaauto eest ära ning Verstappen möödus Hamiltonist ilma suurema vaevata viiendas kurvis, võites karjääri esimese maailmameistritiitli.

Mercedese tiimipealik Toto Wolff lahkus pühapäeval Abu Dhabi ringrajalt ajakirjanikele kommentaare andmata ega ole seda teinud tänase päevani. Küll aga on täna Twitteris avalduse teinud tema abikaasa Susie Wolff, endine Williamsi tiimi testisõitja (2012-2015), praegune Mercedese tiimi saadik ja vormel E sarja meeskonna Venturi Racing kaasomanik ja tiimipealik.

Paar tundi enne Mercedese pressiteadet avaldatud kirjast võis juba välja lugeda, et apellatsiooni ei tule.

"Viimasele võistlusnädalavahetusele vastu minnes uskusin, et mõlemad meeskonnad ja sõitjad väärivad võitu. Sellest pidi tulema vaatemäng, ajalooline sõit, mille puhul kõik lootsid, et see ei lõppe vastuoluliselt," alustas Wolff oma kirja.

"Sellest, mis juhtus, on endiselt raske aru saada ning mul on sellest paha olla. Mitte kaotamisest - Max ja Red Bull on väärikad võitjad ning me teadsime alati, et on suur võimalus, et me ei võida -, aga viis, kuidas Lewist rööviti, on täiesti uskumatu."

"Ühe katuseorganisatsiooni töötaja otsus rakendada reeglit viisil, mida pole kunagi varem tehtud, pole kunagi nii üheselt otsustanud F1 sõitjate tiitli saatust. Reeglid on reeglid, neid ei sõidu lõpus ühe indiviidi suva järgi muuta," jätkas Susie Wolff.

"Lewis Hamilton, sa oled selle ebaõigluse valguses näidanud üles uskumatut ausameelsust ja väärikust. Sa oled suurim, keda sellel alal kunagi on nähtud. Mis on nende pühapäevaste viimaste ringide tulem? Need, kes teavad, need teavad, isegi kui nad ei suuda seda kuidagi tunnistada."

"Õnnitlused ka Maxile ja kõigile Mercedese tiimi liikmetele selle rekordilise kaheksanda konstruktorite karika eest. Loodan, et märtsiks on meil sportlikult õiglane ja väärikas katuseorganisatsioon, et ma saaksin uuesti vormel 1-e ära armuda."