VIDEO | Sellist pulli pole nähtud 25 aastat! Pelicans võitis Thunderit ülikaugest lõpusekundiviskest

ESPN-i statistikute andmetel oli tegu kaugeima lõpusekundi võiduviskega NBA-s 25 aasta jooksul (61 jalga, 18,5 meetrit). Ühtlasi oli see esimene kord 25 aasta jooksul, kui viimase viie sekundi jooksul sooritatakse kaks tabavat mängu viigistavat või juhtima viivat kolmest, mis on teele saadetud kaugemalt kui 30 jalga (9,1 meetrit).

"Kui ma nägin palli Devonte käte vahelt lendu minemas, ütlesin: "Jumal, palun." See oli hull lõpp. Mõlemad meeskonnad võitlesid ja pidasid lahingut. Mul on hea meel, et me oleme võitev pool," ütles Pelicansi peatreener Willie Green.