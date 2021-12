Tuuli Tomingas eesolevast etapist: rada meenutab suusakrossi

"Pärast Hochfilzeni etappe oleme võtnud väga rahulikult, et kolmest võistluspäevast taastuda. Tänane [kolmapäevane- toim.] trenn taastumise märke pigem ei näidanud, suhteliselt väsinud tunne on praegu. Eks see väsimus on ilmselt kõigil, kes on kolm võistlust järjest sõitnud," rääkis Tomingas.