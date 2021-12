OTSEBLOGI | Kes teenib õiguse võidelda Aadu Luukase karika eest – kas heasse hoogu tõusnud Selver või kosunud TalTech?

Avamängus jäi 3:2 peale Selveri meeskond, Andres Toobali hoolealustel on sellega tänase korduskohtumise eel väike eelis. Kui TalTechi 3:0 ja 3:1 võidud viiksid edasi nemad, siis tehnikatudengite 3:2 võidu korral selgitab edasipääseja kuldne geim.

“Kindlasti ei ole me 3:2 võidu tõttu favoriidistaatuses. Parandamisruumi on nii meil kui TalTechil, meie läheme korralikku mängu mängima ja eks siis ole näha, keda edu saadab,” lausus Toobal. Selver on tõusnud heasse hoogu, novembri algusest saati pole kaotusi tunnistatud, pühapäeval võideti Balti liigas Tartu Bigbanki 3:2.

TalTechi peatreener Janis Sirelpuu saab pärast meeskonda räsinud haiguste perioodi taas kasutada kõiki mängijaid. “Tänasest oleme täiskoosseisus, ka rannavolle MMil käinud Kaur Erik Kais on nüüd tagasi. Martti Keel ja Mihkel Tanila on samuti terved ja trennis tagasi, selles suhtes läheme kordusmängule parema fooni pealt,” sõnas juhendaja.

Teises poolfinaalis oli Tartu Bigbank kahel korral skooriga 3:0 üle Pärnust. Täna selgus, et Pärnu on koju saatnud prantslasest leegionäri Kevin Lebreux’. „Aitäh Kevin. Novembri alguses saadud peapõrutusest taastumine võtab kauem aega, kui algselt lootsime. Mängija tervis on meile oluline, seetõttu on parim taastuda oma kodumaal ja alles pärast täielikku tervenemist leida võrkpallis uusi väljakutseid. Kiiret paranemist ja edu!” kirjutas Pärnu klubi oma Facebooki kodulehel.



false