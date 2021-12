BLOGI JA FOTOD | Orav ladus viis serviässa ja Selver marssis stiilselt Aadu Luukase karikafinaali

Täna selgus, et Pärnu VK on koju saatnud prantslasest leegionäri Kevin Lebreux’. „Aitäh Kevin. Novembri alguses saadud peapõrutusest taastumine võtab kauem aega, kui algselt lootsime. Mängija tervis on meile oluline, seetõttu on parim taastuda oma kodumaal ja alles pärast täielikku tervenemist leida võrkpallis uusi väljakutseid. Kiiret paranemist ja edu!” kirjutas Pärnu klubi oma Facebooki kodulehel.