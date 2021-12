Inter lõpetab Christian Erikseniga lepingu

29-aastane Eriksen pole veel kinnitanud, kas ta jätkab profikarjääri, kuid vähemalt Itaalia kõrgliigas see juhtuda ei saa. Kuna taanlasele paigaldati defibrillaator, ei tohi ta Serie A-s enam mängida.

Interi klubi on teatanud, et kuna defibrillaatori eemaldamine oleks "ebapraktiline", kavatsevad nad Erikseni lepingu lõpetada, et taanlane saaks endale uue mängupaiga valida. Viimastel andmetel treenib taanlane oma lapsepõlveklubi OB juures.