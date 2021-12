Madis Mihkels sõlmis lepingu Rein Taaramäe koduklubiga

„Mul on väga hea meel Intermarche-Wanty-Gobert tiimiga liituda. Juuniorina ei olnud mul palju võimalusi enda tõestamiseks koroonaviiruse pandeemia tõttu, aga mu sooritus maailmameistrivõistlustel näitas, milleks ma võimeline olen,“ sõnas Mihkels. „Meeskond on jätnud mulle väga sõbraliku atmosfääriga mulje. Otsustasime ühiselt, et minu jaoks on parim sõita esmalt aasta Team Ampler-Tartu2024 tiimis, kuid mul on võimalik samal ajal osaleda ka nende treeninglaagrites. Rein Taaramäe on minu jaoks suurepärane mentor.“