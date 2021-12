Sõudmise MM-pronks Kuslap loobus tippspordist ja leidis uue tee

Eesti tippsõudjad on hakanud valmistuma tulevaks hooajaks, kuid koondislaste nimekirjast ei leia enam Kaur Kuslapit. 2017. aasta maailmameistrivõistlustel neljapaadil koos Allar Raja, Tõnu Endreksoni ja Kaspar Taimsooga pronksmedali kaela saanud Kuslap arvas, et sportlasena on ta oma lae saavutanud, ja järgmiseks olümpiatsükliks enam vajalikku jõudu ei leidnud.