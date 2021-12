Sergio Agüero lõpetas südameprobleemide tõttu karjääri

"See pressikonverents on selleks, et teavitada, et olen otsustanud jalgpalli mängimise lõpetada. See on väga raske hetk," sõnas pisaratega võidelnud Agüero. "Kui nad [arstid] tegid mulle kliinikus esimese füüsilise testi, helistasid meditsiinitöötajad mulle ja ütlesid, et on väga suur võimalus, et ma ei saa enam jalgpalli mängida. Üks arst ütles mulle otse: "Aitab"."