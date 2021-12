Homme selguvad Eesti koondise võimalikud vastased UEFA Rahvuste liigas

Loosis osalevad kõik 55 UEFA liikmesriiki, kes on vastavalt eelmise hooaja UEFA Rahvuste liiga tulemustele jagatud nelja liigasse. Neljapäevases loosimises saavad kindlad alagrupikaaslased teada 51 riiki. Märtsikuiste sõelmängude paaride Eesti - Küpros ning Kasahstan - Moldova võitjad kuuluvad C-liigasse, kaotajad D-liigasse. See tähendab, et Eesti koondis saab neljapäevasel loosimisel teada võimalikud vastased mõlemaks juhuks.