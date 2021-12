Ajalooline noorte suusasari alustab Haanjas 27. hooaega

„Noorte suusasarjal on olnud Eesti suusatamises oluline roll ja on ka edaspidi. Ühelt poolt aitab see tõsta suusatamise populaarsust noorte hulgas, teiselt poolt on see kasvulava noortele talentidele, kes tahaksid ja suudaksid esindada tulevikus Eesti rahvuskoondist. Lisaks aitab sari laiendada võistluskeskuste geograafiat, viies suusasporti üle Eesti erinevatesse paikadesse,“ ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.

Haanja Puhke- ja Spordikeskuse juht Anti Saarepuu kinnitas, et Haanja on noortesarja avaetapiks igati valmis. „Oleme viimaste aastate jooksul arendanud Haanja aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks, mistõttu on see avaetapi toimumiseks suurepärane koht. Õnneks on ka varasemad ilmaolud meid soosinud – oleme saanud piisavalt lund toota ja kvaliteetsed rajad valmis teha,“ ütles Saarepuu.



Laupäeval toimuvad vabatehnika eraldistardist sõidud kaheksas eri vanuseklassis. Enim osalejaid on nooremas vanuseklassis. Kõige nooremad võistlejad on 7-8 aastased ja vanimad 22-aastased. Distantside pikkus on 1-10 kilomeetrit. Esimesest etapist võtab osa umbes 350 noort.

Alexela noorte suusasarja algava hooaja järgmised etapid toimuvad:

• 08.01.2022 Valgehobusemäe, Albu klassika sprint

• 05.02.2022 Otepää klassika eraldistardid

• 27.02.2022 Tamsalu suusakross

• 26.03.2022 Alutaguse vabatehnika ühisstardid

Eelmisel hooajal, hoolimata Covid-19 piirangutest toimus Alexela noorte suusasarja raames neli etappi. Keskmine osalejate arv etapil oli 314, kokku osales 470 erinevat last ja esindatud oli 30 erinevat klubi ja organisatsiooni.

Alexela noorte suusasari on tervet hooaega läbiv võistlussari, mille läbiviijaks on Eesti Suusaliit koostöös liitu kuuluvate klubide ja/või kohalike spordikeskustega. Auhinnakotti aitavad sel hooajal lisaks Alexelale täita veel Eesti Pagar, Nõo Lihatööstus, Corpowear ja Suusaakadeemia, supiga kostitab Salvest.

Lühike vaade ajalukku