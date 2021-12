Striimer Signe Jeletski ennustab, kes võtab BLASTi suurfinaalis miljon dollarit

Signe ise näeb favoriidina NAVI ja sama kinnitab OlyBeti e-spordi portaali statistika. Kinnitust annab BLAST-i sügisturniir ja Majorilt toodi samuti esimene koht koju.

„NAVI on preagu võitmatu, üheksateist mängu järjest kaotuseta. Aasta suurturniiri nad käest ei lase,” tõdeb Signe ja lisab, et suurfinaalis on vastamisi vaid tugevamatest tugevamad ning kindlaid mängude võitjaid lõpuni raske ennustada.

OlyBeti e-spordi portaali statistika näitab mängus NAVI vs. Liquid ülekaalukat võiduvõimalust NAVI-le koefitsientidega 1,07 ja 6,93. See-eest vastasseisus Gambit vs. Heroic on mäng tasavägisem, näitajad 1,39 ja 2,77. Sama tõdeb G2 statistika NiP vastu koefitsientidega 1,27 ja 3,41. Signe ise näeb suuremat võidupotentsiaali G2-s. Vitality ja Astralise matšis on tema soosikuks Vitality, mida toetab ka rahvas koefitsiendiga 1,48 Astralise 2,45 vastu. Vastasseisude spordiennustuse statistikat tasub aga jälgida reaalajas.

BLAST on CS:GO üks suurimaid rahvusvahelisi e-spordi turniire, kus osalevad parimatest parimad. BLAST-il on hooajad sügisel ja kevadel. BLAST World Final ehk suurfinaal toimub juba 14.–19. detsembril ja auhinnaks on miljon dollarit. Kokku osalevad suurfinaalis kaheksa tiimi, millest kaks on kevad- ja sügishooaja võitjad. Ülejäänud meeskonnad kujunevad välja teiste liigade tabelitest.

CS:GO-s toimub iga sekund midagi huvitavat, sest raundid on kiired ja põnevus kerib mängu edenedes. Signe sõnul on igal tiimil kaarte, milles nad on kindla peale tugevad, ja samamoodi kaarte, milles nad ei ole just kõige paremad, ning see teebki lõpptulemused alati üllatuslikuks. „Tegemist on e-spordi vaatemänguga, mida võivad põnevusega jälgida ka kiirelt järje peale saada ka need, kes pole varem mänguga kokku puutunud,” lisab ta.

