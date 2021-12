Ecclestone astus turmtule alla sattunud F1 võistlusdirektori kaitseks välja

Kuigi reeglites on kirjas, et turvaauto peab rajalt ära tulema ring peale seda, kui mahajääjad on temast möödunud, et oma koht tagasi võtta, siis Abu Dhabis pandi rohelised lipud lehvima juba samal ringil. Vastasel korral oleks võistlus turvaauto taga lõppenud ning Lewis Hamiltonist oleks saanud kaheksakordne maailmameister. Nüüd sai F1 endale uue tšempioni Verstappeni näol.