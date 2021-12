FOTOD | Vandaalid rüüstasid Pirital motolegendi Joey Dunlopi mälestusmärki

Dunlopi mälestusmärki vaatama läinud motosõbrad avastasid laupäeval, et mälestuskivi juurest on kadunud suur hulk memorabiiliat, mis oli kinnitatud kivi tagusele muruplatsile ja kahe puu külge.

"Meile anti sellest teada laupäeval. Lumel värskeid jälgi näha polnud, mis viitab sellele, et seal on vandaalitsetud juba mitu nädalat tagasi, sest suur lumi tuli maha detsembri alguses," rääkis Delfile Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni peasekretär Rauno Kais.

Kais palub olla inimestel internetis valvas: "Paar varastatud asja võivad mingit väärtust omada. Palume kõigil silmad lahti hoida ja meiliaadressile info@msport.ee teada anda, kui midagi nendest müügiks pakutakse."





Teisipäeval kirjutas Dunlopi mälestusmärgi rüüstamisest ka BBC.

"Oleme politseiga ühendust võtnud ning loodetavasti leiame inimese, kes seda tegi. Me ei pruugi neid leida, aga anname endast parima," ütles BBC-le Joey Dunlopi memoriaalsõidu korraladaja Allan Amelijusenko.

Joey Dulop hukkus Tallinnas Kalevi suursõidul 2000. aasta 2. juulil 48-aastaselt. Viimane suurem mälestusõritus mälestusmärgi juures toimus 2020. aastal tema 20. surma-aastapäeval.





Amelijusenko lisas, et on kohtunud juba linnavalitsuse ametnikega, et arutada, kuidas Dunlopi mälestusmärki edaspidi paremini kaitsta.

"Kõik on tegelikult päris vihased ja kurvad ning imestavad, miks keegi seda peaks tegema. Kuna meil on praegu Eestis palju lund, võivad need asjad olla selle piirkonna läheduses lume all, seega me hoiama pöidlaid, et kui lumi ära kaob, saame korraldada suuremad otsimistalgud ning leiame enamus neist asjadest üles või avastame vähemalt mingeid vihjeid."

Twitteris on BBC uudist jaganud ka Joey Dunlopi poeg Gary Dunlop, kes kirjutab: "Ma ei oska seda kommenteerida. Juhtunut on raske aktsepteerida. Kahjuks paistavad sellised asjad meie moodsas kohutavas maailmas järjest sagedamaks muutuvat. Õnneks on ainuke püha koht meie perekonna jaoks meie kirikus."