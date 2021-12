DELFI FOTOD | Vandaalid rüüstasid Pirital motolegendi Joey Dunlopi mälestusmärki

Dunlopi mälestusmärki vaatama läinud motosõbrad avastasid laupäeval, et mälestuskivi juurest on kadunud suur hulk memorabiiliat, mis oli kinnitatud kivi tagusele muruplatsile ja kahe puu külge.

"Meile anti sellest teada laupäeval. Lumel värskeid jälgi näha polnud, mis viitab sellele, et seal on vandaalitsetud juba mitu nädalat tagasi, sest suur lumi tuli maha detsembri alguses," rääkis Delfile Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni peasekretär Rauno Kais.

Kais palub olla inimestel internetis valvas: "Paar varastatud asja võivad mingit väärtust omada. Palume kõigil silmad lahti hoida ja meiliaadressile info@msport.ee teada anda, kui midagi nendest müügiks pakutakse."

Rüüstamise osas on tehtud avaldus ka politseisse. Ida-Harju politseiosakonna uurija Jelena Issajeva: "Politsei on alustanud mälestusmärgi rüüstamise osas menetluse karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb surnu mälestuse teotamist. Kui keegi nägi, kes võib olla sellise teo taga või teab, mis on saanud varastatud esemetest, palun sellest teada anda kirjutades jelena.issajeva@politsei.ee või helistades 6124792."



Teisipäeval kirjutas Dunlopi mälestusmärgi rüüstamisest ka BBC.

"Oleme politseiga ühendust võtnud ning loodetavasti leiame inimese, kes seda tegi. Me ei pruugi neid leida, aga anname endast parima," ütles BBC-le Joey Dunlopi memoriaalsõidu korraladaja Allan Amelijusenko.

Joey Dulop hukkus Tallinnas Kalevi suursõidul 2000. aasta 2. juulil 48-aastaselt. Viimane suurem mälestusõritus mälestusmärgi juures toimus 2020. aastal tema 20. surma-aastapäeval.





Amelijusenko lisas, et on kohtunud juba linnavalitsuse ametnikega, et arutada, kuidas Dunlopi mälestusmärki edaspidi paremini kaitsta.