Freestyle-suusataja Henry Sildaru harjutab Soomes Rukas. Tingimused on, nagu on. Reilid, kaks väikest trampliini... „Korralikku trikki teha ei saa, aga kuna hüpe koosneb kahest osast, paneme need kokku – kord harjutame algust, kord lõppu,” selgitab Henry treener ja isa Tõnis Sildaru. Ta on rõõmus, sest kohe läheb paremaks – kohe avatakse ka suured hüpped.