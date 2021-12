Tagasi pildil! Kristian Kullamäe näitas Meistrite liigas suurepärast viskekindlust

Võõrsilt magusa võidu saanud Burgosel on nüüd H-alagrupis liidrina kolm võitu ja üks kaotus. Vilniuse Rytasel on kolm võitu ja kaks kaotust, Besiktasel kaks võitu ja kaks kaotust ning Oldenburgil võit ja neli kaotust.

Esimest hooaega Burgose põhitiimi kuuluva Kullamäe jaoks oli see esimene kord Meistrite Liiga kohtumises platsile pääseda ehk veel üks positiivne märk, et treenerivahetus meeskonnas - novembri keskel lahkus ametist Žan Tabak, tema asemele astus paar nädalat hiljem Salva Maldonado - on talle uusi võimalusi andnud. Nädalavahetusel pääses ta Hispaania liigas väljakule esmakordselt kahe ja poole kuu pikkuse pausi järel.