Hyundai rallimeeskond sai hea uudise

Neuville tegi teatavasti 4. detsembril Prantsusmaal karmi avarii, kui kihutas masinaga kärestikulisse jõkke. Pärast seda on Hyundai mehaanikud kõvasti tööd teinud, et auto esimesel võimalusel uuesti testima pääseks. Nüüd ongi remonttööd lõppenud ning DirtFishi andmetel jätkub masina arendamine ja katsetamine kolmapäeval.

Neuville tunnistas pärast avariid, et pääses koos kaaslasega eluga, sest uus hübriid on niivõrd turvaline. "See oli suur väljasõit. Sõitsime otse ja seekord ei vedanud. Pärast kurvi oli 30 meetri sügavune kuristik. See oli suur langemine. Uus auto päästis meid ja uus turvaraam tegi oma töö. See võimaldas meil peaaegu vigastusteta ellu jääda." sõnas Neuville Belgia ringhäälingule RTBF.