Delfile ja Eesti Päevalehele pikema intervjuu andnud Vassiljev vaatas tagasi sündmusterohkele jalgpalliaastale, analüüsides nii Flora kui ka jalgpallikoondise käekäiku. Mis on Floras viimase kolme aasta jooksul muutunud, et Euroopas mängitakse üha edukamalt? Missugune treener on Jürgen Henn? Missuguseid muutusi on Thomas Häberli koondisse toonud?