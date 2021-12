Carlsen tahab MM-tiitlit kaitsta vaid noore talendi vastu

Tänavu mängis Carlsen tiitlimatši venelase Jan Nepomnjaštši vastu ja alistas väljakutsuja kindlalt 7,5 : 3,5.

"On suur võimalus, et need, kes ootavad mind järgmisele MM-matšile, peavad pettuma," teatas Carlsen.

"Oluline on rõhutada, et ma ei kavatse malet maha jätta. Mängin edasi, see pakub mulle naudingut. Aga male tiitlimatš ei tähenda mulle enam nii palju kui varem," sõnas tänavu neljandat korda edukalt tiitlit kaitsnud norralane.

"Võib-olla on järgmine kord mu vastane Alireza Firouzja ja tema motiveerib mind väga," lisas Carlsen. "Kui kandidaatide turniiri võidab keegi teine ​​peale Firouzja, ei mängi ma tõenäoliselt järgmises tiitlimatšis. Proovida on veel palju muud. Olen väga motiveeritud tõstma oma reitingut 2900-ni (praegu on Carlseni reiting 2865 toim.)."

Firouzja, kes sündis Iraanis, kuid esindab Prantsusmaad, on noorim mängija, kelle FIDE reiting tõusis üle 2800. Ta võttis selle rekordi just Carlsenilt.