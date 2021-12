Eesti rekordimehe etteaste tõstmise MM-il rikkusid võistluse varane algusaeg ja magamata ööd

Aastaid juba töö kõrvalt harjutaval 31-aastasel Pendil õnnestus MM-il vaid üks katse, rebimise algraskusega probleeme ei olnud. Järgmistel katsetel 157 kg ja 158 kg enam ei alistunud. Tõukamises proovis Pent tulemuseta kaks korda 187 kilo, viimasel katsel ka 190, paraku tulemust ta kirja ei saanud. Tänavu on Pent rebinud 155 kg ja tõuganud 190, need on ühtlasi ka Eesti rekordnumbrid. Pent on Eesti rekordimees ka kaalukategoorias kuni 102 kg (156 kg, 190 kg ja summa 346 kg) ning kuni 109 kg (155 kg, 192 kg, 347 kg).