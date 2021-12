Naiste MM-blogi. Janeli Laasik: enamik võistkondi rõhub kiirele käsipallile

"Kolmes vahegrupis oli enne viimast vooru veerandfinalistid teada, aga 2. grupi mängud pakkusid põnevust viimaste minutiteni. Eriline thriller oli esmaspäevaõhtune Hollandi ja Norra vastasseis. Hollandi võimas kaitse hoidis vastast esimesel poolajal surve all, sundis norralannasid väga palju tehnilist praaki tegema ja 14. minutiks juhtis tiitlikaitsja 11:5.

Norra tugevust näitas tõsiasi, kui nende võtmemängijal Stine Bredal Oftedalil polnud just parim päev, siis oli neil pingilt võtta samaväärne mängujuht. 22-aastane Henny Reistad tegi hiilgava mängu ja vedas Norra lõpuks 37:34 võidule. Et Rootsi alistas Rumeenia, siis oligi MM-tiitlit kaitsnud Holland elimineeritud.

Mul on jätkuvalt neli lemmikut, kellele pöialt hoian – Norra, Rootsi, Holland ja Taani. Väga kahju oli, et kolm esimest kuulusid samasse vahegruppi ning üks pidi konkurentsist langema. Nagu alati, jälgin Taanit erilise pilguga, sest Aarhusis mängides oli toona 16-aastane Mette Tranborg mu klubikaaslane.

Üldisemalt mängust on mulle silma jäänud, kuidas üha enam viljeletakse kiiret käsipalli. Varem oli see populaarsem Skandinaavias, aga nüüd rõhuvad enamik võistkondi kiirrünnakutele ja pärast väravat kiirele lahtimängule. Samas suunas soovime meiegi koondisega liikuda, seda on peatreener Taavi Tibar meile rõhutanud.