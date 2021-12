Peep Pahvi nädala viisik | Eesti oma Ricky Rubio sähvatus ja Tarva liidri teine kolmikduubel

Martin Jaron (Rapla Avis Utilitas)

Rapla meeskonna pusle hakkab lõpuks ometi kokku saama ning selle üheks oluliseks elemendiks on detsembri alguses debüteerinud mängujuht Jaron Martin. Kolme mänguga on ta kogunud keskmiselt 17,7 punkti ja andnud seitse söötu. Mis aga veelgi tähtsam, Rapla on kõik need mängud ka võitnud ning tõusnud viie võidu ja viie kaotusega Eesti Läti liigas 7. kohale.