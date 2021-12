Liiv: olümpiamedal on õnne korral võimalik

Liiv jätkas tänavu sealt, kus mullu pooleli jäi, ja muutub endiselt aina kiiremaks. Kaks nädalat kestnud Põhja-Ameerika turnee – võisteldi Salt Lake Citys ja Calgarys – lõpetas MK-hooaja ja välja jagati olümpiakohad. Liiv purustas kolmel lühemal võistlusmaal Eesti rekordid ning stardib Pekingis igal juhul 500 ja 1000, aga loodetavasti ka 1500 meetri distantsil. „Olen sel distantsil teisena joone all, kuid kuuldavasti saadab Saksamaa olümpiale vaid need kiiruisutajad, kes võistlevad MK-etappidel A-grupis. Kaks minu ees olevat sakslast on aga B-grupi mehed, seega lootust on,” selgitas Liiv.