Vormel-1 sarja hooaja lõppvaatuse tagajärg: tiimijuhid ei tohi enam võistluse direktoriga rääkida

Nüüd teatas vormel-1 sarja mootorispordiosakonna tegevjuht Ross Brawn, et edaspidi ei saa tiimid võidusõidu ajal võistluse direktoriga suhelda.

„Lõpetame selle suhtluse järgmisel aastal,” teatas Brawn väljaande Auto Motor und Sport. „See on vastuvõetamatu, et tiimide bossid panid võistluse ajal Michaeli sellise surve alla. See oleks sarnane olukorraga, kus jalgpallimängu ajal hakkaksid treenerid kohtunikuga pikki vestlusi/vaidlusi pidama.”