KUULA | "Matšpall" | Kuidas Eesti tenniseparemikku kuulunud Mart Peterson Rootsis uue elu üles ehitas ja tütrest tippmängija kasvatas?

Kuidas see Petersonidel õnnestus ja milline on olnud Rebecca teekond tennisemaailma eliiti, seda kõike seekordsest saatest kuulebki. Muu hulgas rääkis Peterson, millised on tenniseperekonna (lapsevanem on ühtaegu treener) eelised ja miinused, millised on olnud Rebecca karjääri tõusud ja mõõnad ning miks lõppes Rebecca koostöö teda 2020. aastal juhendanud nimeka rootslase Thomas Högstedtiga.