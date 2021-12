Tartu Ülikooli korvpallikooli võistkonnad jõudsid kõikides vanuseklassides karikafinaali

TÜ KK U14 meeskond alistas poolfinaalkohtumises võõral väljakul Saku KK tulemusega 94:54. U18 meeskond Tartu Ülikool/EVIKO alistas pühapäeval, 12. detsembril võõrsil Reinar Halliku korvpallikooli tulemusega 110:80. Mängu parimad olid meie poolelt Aleksander Tassa 22 punktiga, Andre Paidre 21 punktiga ja Aksel Brifk 17 punktiga. Samal päeval mängis ka meie korvpallikooli U16 meeskond TÜ KK 2006 ning alistas koduväljakul Keila korvpallikooli tulemusega 108:90. Mängu parim skoorija oli Karl-Johan Vändra 24 punktiga, teda toetas Gregor Vendla 20 punktiga ja Romel Savi 16 punktiga.

„Kõikides poiste vanustes karikafinaali koht näitab seda, et oleme Eestis number üks noorte korvpalliklubi. Meil on korvpallikoolis palju lapsi ning oleme suutnud head treenerid ja Eesti ühe parima treeningkeskuse enda kasuks pöörata,“ põhjendas TÜ korvpallikooli spordijuht Esko Tõnisson. „Hea mäng enne jõule näitab, et ajame õiget asja ja oleme noorte korvpallis õigel teel, et kasvatada järelkasvu esindusmeeskonnale ja Eesti koondistele. Tulge kindlasti noortele kohapeale kaasa elama,“ lisas Tõnisson.

Korvpalli karikavõistluste finaalturniir toimub 17.-19. detsembril TÜ spordihoones, kus esimesel kahel päeval võtavad mõõtu noorte võistkonnad. Laupäeval ja pühapäeval selgitatakse välja meeste Superkarika võitja.

Karikafinaalide ajakava:



Reede, 17.12.2021

12:00 TU14 Audentese SK vs Pärnu Spordikool

14:15 PU14 Tartu Ülikooli KK I vs TalTech BS/Altius

16:30 TU19 Audentese SK/Siili vs Audentese Spordiklubi/TSK

18:45 PU18 Tartu Ülikooli KK/Eviko vs TalTech BS/Fenster/TSK

Laupäev, 18.12.2021

11:30 TU16 Audentese SK/Siili vs Rapla KK

14:00 PU16 Tartu Ülikooli KK 2006 vs Rakvere Tarvas

17:00 M PF BC Kalev/Cramo vs KK Viimsi/Sportland

19:45 M PF Tartu Ülikool Maks&Moorits vs TalTech/OPTIBET

Pühapäev 19.12.2021

11:30 Naiste pronksimäng

14:00 Naiste finaalmäng

17:00 Meeste pronksimäng

19:45 Meeste finaalmäng