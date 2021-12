Eesti ratastoolikurlingu koondis valmistub paraolümpiaks Kanada tipptreeneri käe all

Kanadalane Chris Bowden on treenerina keskendunud eelkõige ratastoolikurlingule ning ta on ratastoolikurlingu treenerina tegutsenud alates 2012. aastast. Bowden on treeninud Kanada ratastoolikurlingu mängijaid Sotši olümpiamängudeks 2014. aastal ning PyeongChang paraolümpiamängudeks 2018. aastal, kui Kanada ratastoolikurlingu koondis võitis pronksmedali. Ta on Maailma Curlingu Föderatsiooni ametlik partner spordiala populariseerimisel nii Kanadas kui Euroopas. Bowden on aastaid töötanud erinevate kurlingu mängijatega, aidates arendada mängu tehnilist ja taktikalist poolt.

“Ootan Eesti ratastoolikurlingu võistkonna eelseisvaid võistlusi, mis toimuvad jaanuaris Tallinnas ja veebruaris Šotimaal - oleme teinud jääl kõvasti tööd ja saame oma jõud proovile panna. Tegeleme ettevalmistustega järgmise aasta märtsis toimuvateks Pekingi paraolümpiamängudeks ning usun, et Eesti koondis on võimeline Eestit väärikalt esindama maailmatasemel,” sõnas Bowden.

Kanadas, Ontario provintsis elav Bowden käib Eestis iga kahe nädala tagant. Eesti ratastoolikurlingu koondise peatreenerina vastutab ta mängu tehnilise ja strateegilise poole arendamise eest.

“Meile on väga oluline, et saame teha koostööd treeneriga, kes keskendub just ratastoolikurlingu võistkondadele, tunneb peensusteni spordiala eripära ning võtab ratastoolikurlingu võistkondade juhendamist südamega. Oleme koostööga väga rahul ning loodame Pekingis mängida oma parimaid mänge,” sõnas Eesti koondise kapten Andrei Koitmäe.