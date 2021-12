Mängija arvab. Eston Varusk: pole leidnud seletust, miks vahel mäng õnnestub

Pühapäeval alistas Serviti karikafinaalis Viljandi HC 26:21 (14:9). Otsustavalt tehti vahe sisse juba avapoolajal ja seda peamiselt Eston Varuski tõrjete toel. Viimaseid kogunes 37-aastasele väravavahile lõpuks üle kahekümne ning Serviti võitis Eesti karika 14. korda. Varusk on olnud osaline kaheksa triumfi juures.

"Karikavõit on alati eriline, sest kõik sõltub ühest päevast ja mängust. Oleme Servitiga tõestanud, et pikemates seeriates on meile raske vastu saada. Karikavõite võiks meil ju rohkemgi olla, aga nii mõnigi on käest libisenud – nagu näiteks mullu Kehra vastu," vaatas Varusk tagasi eelmisele karikafinaalile.

"Tänavu olime paremini valmis ja mäng õnnestus ka. Võib-olla mitte sajaprotsendiliselt, aga päris hästi. Enda esitust on keeruline kommenteerida, aga jah, küllap tuli enam-vähem välja," jäi finaalitriumfi üheks kangelaseks kerkinud puurilukk tagasihoidlikuks.

"Ma ei ole oma pika karjääri jooksul leidnud seletust, miks ühel päeval mäng õnnestub ja siis järgmisel üldse mitte. Mõtlen oma peas alati kõik läbi – vastastiimi mängijate lemmikvisked ja -nurgad või millist väravatsooni pean rohkem silmas pidama, aga kui ei tule, siis ei tule," sõnas Varusk.

Nädal enne karikavõistluste finaalturniiri elas Serviti üle suure pettumuse, kui EHF European Cupi kolmanda ringi kordusmängus tehti Saratovi SGAU-ga 23:23 viik. Et avakohtumine kaotati ühe väravaga, langes mullune sama sarja veerandfinalist kõige napimalt konkurentsist.

"Eurosarjast pudenemine oli päris mõru pill, aga tuli endale aru anda, et vastase näol oli tegu täisprofiklubiga. Mullu alistasime sama võistkonna ja küllap oli neil revanšihimu suur. Kaua ei saanud põdeda ja positiivne vaatenurk oli, et nii tekkis veebruari kaks vaba nädalavahetust, mis olnuks muidu euromängude all kinni," mõtiskles Varusk muhedalt.