Tartus toimunud sulgpallivõistlusel osales omikrontüvega nakatunu

Terviseamet annab sotsiaalmeedias teada, et nädalavahetusel Tartus A. Le Coqi spordihoones toimunud sulgpallivõistlusel osales inimene, kelle COVID-19 proov osutus positiivseks. Praeguseks on kindlaks tehtud, et genotüpiseerimine viitab omikrontüvele.