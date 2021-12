Täna möödub sajand Eesti Jalgpalli Liidu asutamisest

Olulist tähtpäeva hakati tähistama juba tänavu augusti lõpus, kui ilmus 100. sünnipäevale pühendatud unikaalne postmark. Tegemist on esimese korraga, kui mark on trükitud jalgpalli materjalile ja siidtrüki tehnikaga. Aasta lõpu eel tuli tähistamiseks müügile jõulukalender, mida illustreerivad Eesti jalgpalli olulise panuse andnud inimesed, kelle seas on nii endised koondislased kui ka tegevmängijad ning treenerid. Kahe nädala pärast, 28. detsembril on Eesti Televisiooni eetris ligi tunniajane saade, milles vaadatakse tagasi Eesti jalgpalli ajaloole.