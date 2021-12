Meedia: Kyrie Irving võib tänavusel hooajal ikkagi Brooklyn Netsi eest platsile pääseda

NBA tippklubi viskas oktoobris Irvingu võistkonnast välja, sest ameeriklane polnud end koroonaviiruse vastu vaktsineerinud ning New Yorgi seaduste kohaselt ei saa vaktsineerimata pallur Netsi kodumängudes esindada.

"Oleme otsustanud, et Irving ei saa meeskonnaga mängida ega treenida enne, kuniks ta saab täielikult võistkonnaga kaasa lüüa," teatas klubi peadirektor Sean Marksi oktoobris. "Kyrie on teinud isikliku otsuse ning austame tema õigust valida. Praegune valik ei lase tal aga täiskohaga tiimi juures olla. Me ei lase ühelgi liikmel olla meeskonna juures poole kohaga."

The Athleticu andmetel võib Nets tänavusel hooajal siiski Irvingule võimaluse anda. Küll aga pole selge, kas korvpallur on valmis end viimaks vaktsineerima või on hoopis klubi ümber otsustanud ning lubab Irvingul pooliku programmi alusel kaasa lüüa ehk osaleda võõrsilmängudel.

Irving ise teatas oktoobris, et loodab Netsi võistkonda tagasi pääseda. "Ma jätkan vormi hoidmist, et oleksin valmis mängima ja tiimikaaslastega liituma," rääkis ta. "Ma ei lahku sellest mängust niimoodi. Mul on veel palju teha ning tahan inspireerida noori."

Nets hoiab NBA-s idakonverentsis 19 võidu ja 8 kaotusega esimest kohta.