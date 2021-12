Bolšunovi isetegevus venelastele ei meeldinud. Välbe: ta teeb palju mõtlematuid otsuseid

Välbe sõnul loodab suusaliit peagi selgeks teha, miks Bolšunov terviseprobleemidega hädas on. "Kaks varianti: allergia või mingisugune viirus. Vereproovid on temalt võetud, seejärel proovime müsteeriumile jälile saada," sõnas ta. "Vesised silmad ja nina vihjavad, et tegu võib olla allergiaga. Kui tal on aga viirus, pole olukord eriti hea."