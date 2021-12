Eesti Ööjooks toob 18. detsembril Narva linna liikluses ümberkorraldusi

5 km võistlusrajale on oodatud osalema kõik rahvasportlased ja liikumise sõbrad. Kavas on käimine, kepikõnd ja jooksmine 5 ja 10 km distantsidel. 10 km puhul läbitakse 5 km pikkune linnaring kahel korral. Start ja finiš osaleja jaoks mugavalt Astri keskuse eest, Roheliselt tänavalt. Käesoleva hetkega on osalema registreerunud juba 1400 inimest, mis teeb sündmusest 2021. aasta Ida-Virumaa suurima rahvaspordi sündmuse. Viimased sada osalemise pääset on kättesaadavad: ööjooks.ee.