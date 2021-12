Eesti meeslaskesuusatajaid ähvardab oht jääda olümpialt eemale

See oleks pärast taasiseseisvumist esimene kord. 1992. aasta Albertville’i olümpiast saadik on alati vähemalt neli Eesti meest starti pääsenud. Õnneks on kolmel MK-etapil veel võimalik seisu parandada, alaliidu peasekretär Hillar Zahkna on optimistlik: „Kõik võimalused on olemas. Vajame eelkõige kahte head sprindisõitu ja oleme mäel. Midagi pole selge, enne kui Ruhpoldingus on viimane pauk tehtud!”