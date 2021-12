VIDEO | Karm õnnetus hobuste võidujooksul: kaks hobust surnud, kaks džokit intensiivravis

"Kõik kolm džokit on stabiilses seisus. Zac ja Lyle on intensiivravis, nad on teadvusel ning nende elutähtsad organid on stabiilsed. Zacil on mõned ülakeha vigatused, kuid mitte ekstreemses ulatuses. Lyle'il on potentsiaalne puusaluu murd ning nad uurivad, kas tal on veel vigastusi. Fukunagat uuritakse potentsiaalse puuusaluu murru suhtes. Meil on kahe hobuse kaotuse pärast kahju ning me uurime juhtunut selle pilguga, kas me saaksime sellest midagi õppida - nagu me alati teeme," rääkis South China Morning Post ajalehele võistluse direktor Andrew Harding.