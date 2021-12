Hunt tegi Bearsi eest korraliku mängu

Packers pani oma paremuse maksma kolmandal veerandajal, mille võitis 17 : 0. Suureskoorilise kaotuse peamine põhjus peitub selles, et Bearsi kaitse on vigastustega hädas. Kohtumises Packersiga sai viga kaitseliini mängija Khyiris Tonga, mis tähendas, et Hunt pääses tavapäraselt rohkem platsile.